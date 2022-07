Exabrupto del padre de Camila Homs: "De Paul es un pelotudo, pero no mal chico"

"Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotudo, pero no mal chico. Esa es la realidad. Hay cosas internas de familia. Me hizo enojar, pero ya pasó, todo bien", declaró con dureza sobre su vínculo con el jugador del Atlético de Madrid.

Camila Homs y Rodrigo de Paul con su hija

El padre de Camila Homs trató de no ahondar en detalles sobre su vínculo con el futbolista de la Selección Nacional, su exyerno, por el tema legal de por medio

"Es el padre de sus hijos, Camila jamás le desearía el mal a Rodrigo. Están viendo como pueden solucionar sus problemas", reflexionó sobre el escándalo de la cuota alimentaria y el Mundial de Qatar.

Horacio Homs, papá de Camila Homs, habló del conflicto con su exyerno Rodrigo de Paul

Luego, se mostró seguro de que podrán llegar a un acuerdo. "Las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio. La intención de ella no es que no juegue, sino todo lo contrario. Quiere arreglar su situación y nada más", explicó.

"Que no le está pasando dinero es todo mentira. No se si es lo que corresponde, pero se que no es como dicen los medios, que no le está pasando un peso, eso no es verdad", agregó.

En el cierre de la nota, optó por dar un mensaje esperanzador sobre el conflicto de su hija y Rodrigo de Paul. "Camila está bien gracias a dios y todos lo estamos. Deseamos que todo esto termine para que reine la paz".