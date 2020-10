Fabián Cubero y la polémica sobre su "voz finita": "No me fue mal, ¿eh?"

El exfutbolista estuvo por primera vez en el Cantando acompañando a Mica Viciconte. Moria Casán aprovechó y le preguntó: "¿No te molesta que La Bomba Tucumana diga que tenés una voz súper finita, que no existís?", a lo que el recio ex defensor no dudó en replicar: "No me fue mal, eh".