Falleció Sinéad O' Connor, la cantante irlandesa que fue furor en los '90

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil", señaló en un comunicado la familia de la artista.

La intérprete de "Nothing compares 2 U", tema compuesto por Prince que la catapultó a la fama mundial a principios de los 90, falleció apenas 18 meses después de que lo hiciera su hijo Shane, quien se quitó la vida con 17 años.

Embed

Este episodio agravó la salud mental de O'Connor, quien fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2003 y amenazó en varias ocasiones de manera pública con suicidarse, lo que hizo saltar las alarmas sobre su situación.

O’Connor había escrito en su página de Facebook a principios de este mes que se había mudado a Londres después de 23 años y estaba terminando un álbum que se lanzará el próximo año. También compartió planes para hacer una gira por Australia y Nueva Zelanda en 2024, y en Europa, Estados Unidos y otros territorios en 2025.

En su último Tweet, O’Connor publicó una foto de Shane y dijo: “Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante estuvo desde muy joven ligada a la escena musical de la capital irlandesa, no en vano desde sus inicios a finales de los 80 protagonizó una enemistad con los ya por entonces famosos U2. Un conflicto que terminaría resolviéndose con los años.

"The Lion and the Cobra" fue su primer album, lanzado en 1987 cuando O'Connor apenas tenía 21 años. Impresionó por la calidad de su voz, aunque el mundo sería consciente de su fuerza tres años después, cuando su interpretación del "Nothing Compares 2 U" de Prince se convirtió en uno de los mayores éxitos que se recuerdan y que aún a día de hoy se asocia a la cantante.

Durante toda la década de los 90 y a principios del nuevo milenio, O'Connor siguió grabando álbumes explorando diferentes estilos musicales con buena acogida por parte de la crítica pese a los giros de guion.

La imagen pública de O'Connor había sido motivo de controversia en diversas ocasiones por su descaro y poca contención a la hora de expresar libremente sus ideas sin importar las consecuencias.

En 1999, O’Connor causó revuelo en Irlanda cuando se convirtió en sacerdotisa de la disidente Iglesia Latina Tridentina, una posición que no fue reconocida por la Iglesia Católica dominante. Durante muchos años, pidió una investigación completa sobre el alcance del papel de la iglesia en ocultar el abuso infantil por parte del clero.

Muy recordada fue su aparición en 'Saturday Night Live' en 1992 cuando, durante la actuación en directo, modificó una de sus canciones para hacer una dura crítica a las acusaciones de pederastia contra la Iglesia, rompiendo una foto del Papa Juan Pablo II en pleno directo en la NBC, que hubo de responder a las miles de críticas.

sinead.jpg Muy recordada fue su aparición en 'Saturday Night Live' cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II.

Rebelde, curiosa y sin pelos en la lengua, Sinéad fue picoteando por diversos aspectos de la vida, explorando sus límites, su sexualidad y sus convencimientos, hasta llegar a confesarse homosexual en el año 2000 pese a que todas sus parejas habían sido hombres o convertirse al Islam en 2018, en otro giro de guion que no pasó desapercibido.

Sin embargo, a medida que en el estudio conseguía calmar sus fantasmas, su vida personal se iba descomponiendo cuando la música dejaba de sonar.