Fernanda Iglesias acusó a Roberto Pettinato: "Se masturbó delante mío"

A la larga lista de modelos y actrices que ya se han pronunciado contra el conductor como Josefina Pouso, la Señorita Bimbo, Karina Mazzoco, Emilia Claudeville y Martina Soto Pose, ahora se sumó esta ex colaboradora que en su momento señaló a Rial como el responsable de su despido de esa señal.

“Les pido que les crean (a las chicas) por más que este sujeto les parezca simpático”, dijo Iglesias, antes de asegurar que el conductor comete las peores faltas contra las mujeres era disimular estos actos entre una catarata de chistes estrafalarios, como si se tratara de un artista extravagante.

ADEMÁS:

“Su modus operandi era ése que la chicas contaban. Lo hizo conmigo, pero no necesito denunciarlo porque no es que me siento afectada por eso. (…) Voy a contar esto por primera vez. Yo entré a un camarín donde estaba él, que me llamó para hablar (...) Y me pasó que él adentro de un camarín se masturbó adelante mío. Un poco fuerte, ¿no? A él le parecía normal”.

Iglesias diferenció su visión de esa triste anécdota entre lo que pensaba en aquella época; y aquello de lo que es consciente hoy en día. “Me reí nerviosamente, como sucede en general en estos casos. Lo tenía bastante naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien”, dijo.