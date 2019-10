"Es un papelón más de una movida. No hay nada que comprometa al actor. Son dichos, dimes y diretes", dijo.

Cuando todo se creía que a casi un año de la denuncia de Fardin iba a quedar archivada y sin vances (la radicó el 4 de diciembre de 2018), la justicia de Nicaragua mostró que recolectó testimonios y pruebas sobre la base de las pericias psíquicas de la actriz y avanzó con este pedido de captura. Si bien es muy difícil probar una violación denunciada casi 10 años después del hecho, el testimonio de la víctima pesa, y mucho.

Asimismo, Burlando confirmó que "esta semana me reúno con Darthés que se encuentra en Brasil, para establecer la nueva estrategia de la defensa".

En la única entrevista que brindó Darthés, en diciembre pasado a Mauro Viale, juró que "no violé a nadie, ella se me insinuó y yo le dije que no". La Justicia nicaragüense calificó como "agravada" la violación dado que existía " un vínculo de confianza y ella hoy tiene una afectación psicológica grave".