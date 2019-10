Thelma Fardín: "Hoy estamos más cerca de la Justicia"

Desde el teatro El Picadero, en el barrio de Balvanera, la joven intérprete no dudó en afirmar que “hoy estamos más cerca de la Justicia en la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia”.

“Se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por el delito de violación agravada. Pero este es un caso excepcional: las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97 por ciento de las denuncias por violación no prosperan, mientras que sólo el 1 por ciento obtiene condena”, indicó Fardín.

“Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aún cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y revictimizadas. El problema es sistémico: el Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza y se garantiza la impunidad para los atacantes”, agregó.

“Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo: no soy la excepción sino la regla. Soy una más de las miles de mujeres, niñas y adolescentes en Argentina, Nicaragua y otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme y sobre todo a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparaba. No sólo eso sino que le da herramientas al victimario para llevarlas al banquillo de las acusadas: Calu debió defenderse en la Justicia Civil y afrontar una denuncia por daños y perjuicios. Anita Co fue denunciado en la Justicia Penal por calumnias e injurias y aunque hace dos semanas la jueza decidió sobreseerla la defensa de Juan Darthés apeló para seguir intentando adoctrinarnos y someternos al silencio”, explicó.

“Juntas logramos hacer de una experiencia traumática un hecho político que se convirtió en un disparador para que muchas se animaran a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria. A partir de mi denuncia, las llamadas al 144 aumentaron un 1248 por ciento en sólo 48 horas. El camino institucional actual que proponen nuestras sociedades frente al abuso sexual es la intervención del sistema penal con los innumerables fracasos que hemos señalado”, señaló Fardín ante el auditrorio.

Finalmente, y ante el éxito parcial de la denuncia realizada hace 10 meses, la actriz señaló una serie de postulados que se convertirán en los nuevos objetivos de la lucha. “Necesitamos seguir construyendo una justicia feminista respetuosa de los derechos humanos. Necesitamos que los funcionarios y funcionarias se especialicen en este trabajo con perspectiva de género y se sensibilicen al momento de atender los casos de este tipo. Necesitamos mecanismos que permitan llegar a la verdad y que desarrollen formas de reparación efectivas para que quienes hayan pasado por esta clase de acontecimientos puedan sentirse reconocidas y acompañadas en lugar de juzgadas y estigmatizadas. El desinterés por investigar es una forma de revictimización que sostiene la impunidad: protege a los agresores y genera daños en las personas que denuncian. Que haya tantos casos sin sentencias no significa que esas denuncias sean falsas sino que tenemos un sistema que garantiza la impunidad. Haremos todo lo posible para seguir adelante y que prevalezca el derecho a la verdad. Tenemos la obligación histórica, política y social de luchar para lograrlo”

