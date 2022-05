"No hay nada más cobarde que hacer lo que hizo Alberto Fernández porque es una cobardía arreglar esto con guita, no hay otra explicación", dijo el animador en referencia al ofrecimiento que el presidente le hizo a la Justicia, donando 1.600.000 de pesos, mientras que la primera dama, Fabiola Yáñez, donará 1.400.000 de pesos.

Fantino, que sufrió la muerte de su padre en pleno aislamiento preventivo decretado por el propio presidente Fernández, debió controlar las lágrimas durante algunos segundos y dijo que esta situación le da "asco".

"La verdad duele, la decepción mata. A mí me mató por dentro algún tipo de relación que nunca tuve (con el presidente). Intenta arreglar con un palo seiscientos cuando yo todavía tengo la cajita de madera de mi papá", expresó.

El periodista dijo que -en lo personal- se siente "doblemente decepcionado porque soy uno de los que perdió un familiar y así no lo sea, también lo estaría porque se manda la cagada, pide disculpas y después arregla con un palo seiscientos".

"Es un acto pusilánime arreglar esto con guita. Bancatelá papá, bancatelá, no vivimos en una monarquía (...) es una sociedad democrática, seguí adelante con el proceso judicial, sentate en el banquillo, poné la caripela y que la Justicia diga", dijo enojado por la decisión que se conoció esta semana.

"A mí me enseñaron que el cariño y el afecto de la gente te lo ganás por gramos y lo perdés por kilos, y este muchacho lo perdió por toneladas", opinó en otro pasaje de su descargo.

Sobre el final el conductor reveló que no le había adelantado al canal su decisión de hablar al respecto porque seguramente desde la producción le habrían sugerido que no lo hiciera, pero que de todos modos le nació hacerlo: "Sí, me meto en quilombos, ya está".

El visto bueno de la Justicia

Este martes se conoció que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez expresó su acuerdo con la donación de 1.600.0000 de pesos a una institución vinculada al ámbito de la Salud ofrecida por el presidente Alberto Fernández para que se cierre la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, en junio de 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

El fiscal presentó su conformidad ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien deberá decidir si homologa el acuerdo, tras lo cual el presidente tendrá 10 días hábiles para depositar el dinero en el banco que le sea indicado, informaron fuentes judiciales.

"Considero razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud", sostuvo Domínguez en el dictamen de 11 páginas en el que además postuló que la donación fuera destinada a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.

El acuerdo económico como vía de solución alternativa "que de ser aprobado no sería el primero de esta causa- está previsto en el artículo 59 del código penal, cuyo inciso 6 establece que se extinguirá la acción penal "por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes".

La propuesta en nombre de Fernández había sido realizada la semana pasada por sus abogados en esta causa, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso.