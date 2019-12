En la imágen se ve a una Pampita nerviosa, pero deja que la situación la maneje su ex, que está mul alterado

Este lunes, en el marco del escándalo de la niñera que la acusa de maltrato a Pampita, también se publicó en las redes sociales un video en el que el ex tenista (y ex pareja de la modelo) Juan "Pico" Mónaco le grita a una empleada (Gladys, no Viviana Benítez) por la supuesta falta de pulseras y anillos.