Floppy Tesouro contó que tuvo una conexión mágica con Silvina Luna

"Cuando se hubiesen cumplido los 44 años de Sil, yo estaba en una estancia en Córdoba pasando un finde muy relajada, conectada con la naturaleza... y de golpe veo una luna increíble que dije 'guau'. Como que conecté con el cielo, me quedé mirando la luna y dije 'allá voy', subí una foto de Silvina con mi hija que para mí es una de las más me gustan de ella que estábamos compartiendo unas vacaciones con familia y amigos. Es una foto muy significativa y fui con esa", comentó la modelo en diálogo con Mitre Live (Radio Mitre).

Finalmente, Floppy aseguró que, en ese momento, sintió una profunda conexión con quien fue intima suya: "Fue como una señal, fue un flash. La luna estuvo increíble todos los días pero, ese día, la luna estaba justa. Sentí que había conectado con eso".

Floppy Tesouro fue descubierta junto a su nuevo novio hace pocos días y ahora lo presentó en cámara durante una entrevista con Socios del Espectáculo desde el aeropuerto, antes de tomarse un vuelo con destino a España.

“Primera vez en cámara. Volamos a Madrid. Una honeymoon mezclada con disfrute, allá hay parejas amigas. Vamos a disfrutar un buen mano a mano juntos. Muy contentos”, aseguró la modelo e influencer.

“Somos novios”, agregó Salvador, muy sonriente a su lado. “Muy caballero, él me pidió noviazgo porque yo soy muy chapada a la antigua, esto de vamos fluyendo, vamos viendo, de no sé qué somos tiburones, no señor, a mí me gusta que me pidan noviazgo y me sacó la ficha, creo que día dos me pidió noviazgo”, detalló Floppy.

“Tuve la suerte de conocerla en un momento en que no me esperaba conocer a nadie”, sumó Salvador Becciu y entonces Tesouro destacó que “fue recíproco, los dos estamos en la misma sintonía. Fue en un evento, yo fui a acompañar a Pampita y a Robert y nunca me imaginé conocer a alguien y estar como estamos hoy, así que para mí es una felicidad enorme”.