Luciano Castro: enamorado de su mujer y colega

"Me pasan muchas cosas con Griselda, no tengo poder de síntesis, es muy amplia ella, muy generosa, tiene un montón de cualidades que cualquier amigo de ella puede decirte. Yo a eso le tengo que sumar que estamos enamorados y tenemos un proyecto de vida enorme", explicó en diálogo con el ciclo radial Agárrate Catalina, conducido en la Oncediez por la periodista Catalina Dlugui.

Lejos de dejar el tema allí, contó cómo es con él: "Tiene cosas que no solo me enamoran más, sino que cuando me dice cosas sobre mi actuación, puedo ver que me lo está diciendo como colega, y eso me mata".

Además aseguró que es la persona que más veces vio su obra Caer. "Es la persona que más me vio, hice 28 funciones y ella vio 18. No la podía creer, en un momento le tiré que me pesaba que estuviera en la sala, para que no viniera, y le importó un carajo, me decía ‘Lo tenés que superar, anda y actúa bien’", aseveró.

Al mismo tiempo que remarcó que "es muy importante para mí que esté. Olvídate de lo enamorado que estoy de Griselda, de nuestra historia de amor, de la cual solamente se ve el lado que vende, nuestra historia de amor es mucho más grande que la historia que se muestra y más grande de lo que se muestra. Que ella, como actriz, esté en la sala mirándome tiene esa cosa".

El proyecto de pareja

En cuanto a la proyección de la pareja y los planes a futuro que tienen, Luciano explicó que se conocen "desde muy jóvenes, solo hubo que sentarse, mirarse, decir las cosas como son. Ella sabe quién es Luciano y yo sé quién es Griselda. Hay un camino allanado que nos facilitó que tengamos el proyecto de pareja que tenemos, que es clarísimo y enorme".

Y agregó que la actriz de Educando a Nina le dejó en claro la situación desde el día uno: "Lo que me dijo no importa, pero, palabras más, palabras menos, me dio a entender que yo estaba grande, viejo choto, no me hagas perder el tiempo porque tengo un montón de cosas por delante que son más importantes que vos. Yo le dije ‘A mí me pasa lo mismo, no vamos a perder el tiempo’ y ahí empezamos a construir un proyecto de vida que hasta hoy nos tiene superentusiasmados".