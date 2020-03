Flor Torrente pudo regresar al país y atraviesa una cuarentena complicada

Pero claro, la recepción no fue la mejor porque ella había dejado albañiles en casa y su regreso inesperado cambió todo. "Los albañiles no terminaron, la casa era un desastre, no tenía bacha, lavarropas, cocina, nada. Por suerte pude armar algo a último momento pero encima llegamos y se nos tapó el baño. Llamé a un plomero pero no quiere venir por el virus, así que estamos con mi amiga tratando de ver como destapamos esto", contó en una charla con Polino Auténtico.

Flor contó que su amiga no pudo ir a su casa y entonces ambas se quedaron en su departemanto que fue abastecido gracias a su madre. "Llamé a mi mamá para que me compre comida, es raro, no va a ser fácil. Vamos a convivir las 24 horas por 15 días, con un solo baño, una habitación. Ya le dije a mi amiga: "Nos hacemos inseparables o se pudre todo", contó entre risas.

Mientras tanto Silvina Luna, quien no viajó pero sí debe tener cuidados por sus problemas de salud, también habló con Polino y contó como vive sus días encerrada en su casa. "Tengo que tener un cuidado extra como la mayoría de la gente que tiene una patología crónica", señaló la modelo.

Y agregó: "Estoy ocupándome sin entrar en paranoia y sin miedo. Positiva de que si tomamos los recaudos necesarios vamos a estar bien", dijo. La rosarina agregó que de esta etapa negativa, ella elige sacar lo positivo y dijo: "Creo que más allá de la problemática, está bueno buscarle el lado positivo. Por algo pasan las cosas. Esto, a nivel mundial, trae mucha conciencia de muchas cosas. Desde el consumismo extremo... tener que aislarnos y quedarnos con nosotros, cambiando de hábitos por otros que no conocíamos. Cuidarse a uno y cuidar al otro. Es valorar la vida", detalló Silvina.

En línea con su mirada optimista, destacó que le gusta estar en su casa. Para la modelo, su hogar "es un templo". "Soy hogareña y me encanta estar en casa. No lo padezco", aseguró.

