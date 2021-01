Florencia de la V habló del drama por ir a la playa

"Para mi, el pasillo de la carpa fue durante años mi peor pesadilla, para muchas mujeres lo sigue siendo. Muchas chicas se preocupan por algunas estrias o un poco de celulitis: imaginense como se sentirian ustedes si todas las miradas fueran constantemente a sus genitales", declaró sincera desde Instagram.

Luego fue más directa. "Muches tienen una obsesion con la entrepierna de las mujeres trans. íSi! La idea fija si se nota algo, si estamos operadas, ¿Por que preocupa tanto eso? Para todes les interesades, les cuento, se llama truquin o trucar. Y si, puede ser doloroso".

No conforme con su explicación la amplió: "Las mujeres trans lo hacemos por legitima defensa, si no cumplimos con los estandares cisnormativos de la femineidad, somos castigadas. ¡Tenemos que empezar a generar mejores maneras de pensar y actuar el genero!", explicó Florencia quien sin embargo admitió hoy no sentirse esclava de los otros.

"El mejor cuerpo no es aquel que vemos en revistas, sino el que portan quienes viven su existencia gozando, sintiendo y tomando decisiones que no dependan (tanto) de la mirada ajena", concluyó.