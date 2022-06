Florencia Peña confesó qué pasó con su tatuaje sobre la cola

Si bien la conductora de "La Puta Ama" (América TV) dijo no saber la cantidad exacta de tatuajes que tiene en su cuerpo, pero que le encantan y que seguirá haciéndose. “Arranqué de grande, cuando me separé” confesó.

Asimismo, fiel a su estilo humorístico, contó una anécdota para referirse al primero que se hizo. En plena crisis terminal con su ex, el músico Mariano Otero, decidió tatuarse el nombre de él sobre su cola, “Fue como un manotazo de ahogado”, dijo entre risas.

"Él me tenía tatuada en el corazón y yo nunca le había retribuido el tatuaje, así que dije ‘es ahora’" y siguió con el relato contando que al llegar a la casa se lo mostró, pero la reacción de Mariano no fue la buscada. “Cuando se lo mostré, me miró como diciendo 'no había necesidad'".

Finalmente el matrimonio fracasó, se separaron y la conductora de LPA no sabia que hacer con el tattoo. Es por eso que decidió borrarse el "no" del final del nombre y dejar solo María, ya que ella se llama María Florencia.

Mirá la entrevista completa: