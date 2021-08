Florencia Peña respondió a las críticas con una remera

Actrices y Periodistas Argentinas repudian los ataques contra Florencia Peña

En su cuenta de Instagram, la conductora posó sentada sobre su cama, luciendo únicamente una remera negra con grandes letras blancas: “A la gilada ni cabida”.

Y, en el epígrafe, agregó: “Siempre en esta! Buen día”. A buen entendedor, pocas palabras, pareció indicar con su escueto mensaje.

El lunes, en su programa Flor de Equipo que se emite por Telefe, la actriz se había tomado un minuto para explicar que había asistido a la Quinta de Olivos a negociar la situación de los actores durante la cuarentena estricta. “Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias”, manifestó.

“¿Por qué se la agarraron conmigo? De tantos nombres, ¿por qué yo? Hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. Hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que no soy la pet… del presidente”, remarcó la conductora.

“Yo fui como fueron tantos. Lo que me pregunto es, ¿por qué no se la agarraron con los hombres? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y sí conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres, como gatos ,porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son?”, concluyó Florencia Peña.

Florencia Peña denunciará a Fernando Iglesias

La actriz aseguró que iniciará acciones legales en contra del diputado nacional de Juntos Por el Cambio, Fernando Iglesias, por considerar sus dichos como parte de un discurso misógino.

Iglesias había participado de un programa de TV en el que calificó la visita de Peña como un "escándalo sexual".

"Me permito decir que estos escándalos sexuales solo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada pero la residencia presidencial es la residencia presidencial", había dicho el diputado.

Ahora, la conductora de Telefe afirmó que iniciará acciones legales contra el diputado que buscará ser reelecto para un nuevo mandato en las próximas elecciones de este año. "Se pasó de límite y tiene que pedir disculpas", aseguró Peña.