Florencia Peña, en Instagram y ahora también en DivasPlay

La actriz y conductora aseguró que en este sitio subirá todo lo que no le permiten en otras redes sociales, como ocurre con Instagram.

“Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, escribió junto a un video en el que les adelantó a sus seguidores que van a poder encontrarla también en DivasPlay.

En la grabación, Florencia Peña contó: “Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram”. Y añadió: “Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

“Como me parece interesante ser inspiración los espero en Divas Play”, cerró la invitación que les hizo a los seguidores a ver sus fotos y videos sin ninguna censura.

Ocurre que en Instagram están prohibidos los desnudos y en esta plataforma podrá mostrar su cuerpo sin restricciones.

En otra publicación, Florencia Peña subió una imagen de ella recostada boca abajo, sin ropa y con una cadena como ropa interior. “Si hay foto, hay video. Te invito a que lo veas sin censura en mi cuenta de @divasplayok”, apuntó con su chispa habitual.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes! Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más...”, dice el perfil de la conductora de la plataforma.

En esta red social ya hay varios videos subidos, pero para verlos los usuarios tendrán que abonar 15 dólares para tener acceso a todos los contenidos.