"Friends": fuertes declaraciones de la ex de Matthew Perry

Kayti Edwards, ex novia de Perry, realizó fuerte declaraciones en una entrevista con The Sun, el diario británico. Ellos salieron juntos en el 2000. Ella contó que lo conoció en "su temporada de sobriedad", pero luego el actor tuvo una recaída y ahí descubrió los serios problemas que tenía de adicción. De todas maneras, a pesar de que su relación no prosperó, continuaron siendo amigos.

Edwards admitió que los momentos más duros de su relación fue cuando eran amigos. "En 2011 viví los días más desgarradores; yo estaba embarazada de cinco meses yendo a buscar drogas para él", confesó.

"Él me decía: "Nadie va a detener a una niña embarazada, no te preocupes", aseguró la mujer que esperaba un hijo junto a su marido y quien terminó yendo a buscarle las sustancias al actor.

"Abría la bolsa y a veces eran pastillas, cocaína, heroína y crack, era como una mezcla heterogénea", explicó y añadió: "Fue durante la agonía de su adicción, y sabía que si yo no iba, iría él, deambulando por las calles, y sería detenido o capturado por los paparazzi"

Hoy, al mirar hacia atrás, Edwards se arrepiente de lo que realizó y se cuestiona su proceder: "Miro hacia atrás y pienso: '¿Qué tipo de amiga era yo?'". Pero, aclaró que se sentía manipulada por Perry y que por eso hizo lo que hizo: "Él me hacía sentir culpable, me decía: 'Si no me consigues esto, iré yo mismo y caminaré al centro'".

Y eso no era todo, la mujer admitió llegar a ganar entre 3.000 y 4.000 dólares por día por ir a buscarle las drogas a su amigo. "Nuestra relación se volvió tóxica. No pude decir que no, y encima me daba dinero. Sólo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, y listo", explicó.

Asimismo recordó una situación que vivió junto al actor: "Lo encontré en su casa y traté de despegar sus manos con quitaesmalte, mientras sus asistente llamaba a rehabilitación para que lo vinieran a buscar".

Por suerte, Perry superó sus adicciones y hoy se muestra muy enamorado de su prometida, la agente literaria, Molly Hurwitz. Además, el actor, lanzó una edición limitada de camisetas para beneficiar los esfuerzos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) por el Covid-19.

Y no dudó en hacer posar a su prometida con una de ellas. En la foto se ve a la joven de 29 años usando una camiseta negra con la frase, "¿Podría SER más una camiseta?", en la icónica fuente Friends.