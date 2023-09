Fuerte cruce entre Alex Caniggia y Yanina Latorre en redes

"Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial", escribió en sus redes y en tono desubicado el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Captura de pantalla (257).png

Pero la panelista más picante de LAM no se iba a quedar callada: "Avísenle a este mal educado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio".

Embed Avisenle a este mal educado q los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educacion, algo q a este inutil nadie le dio. https://t.co/86gZ42TH0c — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2023

Alex siguió agrediendo: "El padre se la come toda y no dice nada. La madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada. Ahora la hija se hace que baila y la pobre está enyesada. Y de tanto pegarle a los Tower me queda la ver... acalambrada".

Embed EL PADRE SE LA COME TODA Y NO DICE NADA...LA MADRE SE ARRODILLA PARA ESTAR EN ALGÚN PROGRAMA ACOMODADA... AHORA LA HIJA SE HACE QUE BAILA Y LA POBRE ESTA ENYESADA...Y DE TANTO PEGARLE A LOS TOWER ME QUEDA LA VERGA ACALAMBRADA!!!!!! — EL EMPERADOR (@alexcaniggia) September 14, 2023

Y Yanina una vez más le contestó: "Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito".

Embed Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parasito https://t.co/W5qOEKPoSD — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2023

Este enfrentamiento viene de hace muchos años. La conductora de Yanina 107.9 lo critica desde sus inicios en los medios y también habla mal de su madre Mariana Nannis, dado que se conocieron acompañando a sus maridos en los partidos de fútbol cuando eran más jóvenes.

De todas formas, Alex Caniggia está muy enojado con su madre y lo hizo público al compartir un video en el que revelaba que Nannis lo había echado de su casa, pocos días de convertirse en padre.

"Ni se preocupó por ver la panza, por ver la nieta, ni me felicitó, ni a mi mujer, nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, la criticó.