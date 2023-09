Jimena Barón desmintió su separación de Matías Palleiro

jimena-baron-separada-1653251.jpg

Pero, en las últimas horas, la cantante y actriz salió rápidamente desde sus redes sociales a desmentirlo. “Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, escribió Barón.

Días atrás, la intérprete de “La Cobra” respondió las inquietudes de sus seguidores y aclaró que no se mostraba junto a su pareja porque este estaba de viaje. “Se fue 1 mes a Europa y falta mil para que vuelva, que no cunda el pánico”, expresó, dando a entender que su relación seguía adelante.

Cabe recordar que la cantante y el empresario están juntos desde hace dos años y mantienen un bajo nivel de exposición en las redes sociales.

Jimena Barón estalló de bronca contra una seguidora que cuestionó la sexualidad de su hijo

Todo se remite a una foto y un comentario: "Ese nene va a ser gay", le escribió una usuaria de Instagram a la actriz. Frente a esto, Barón decidió exponerlo en sus historias y fue categórica. Saliendo a cuidar a su hijo y en defensa de él, cargó contra esta persona que sólo se dedicó a atacar libremente a su hijo de 9 años.

"Les respondo a la pregunta de por qué Momo no tiene Instagram a sus 9 años. La gente está muy enferma. Muy", expresó La Cobra, furiosa por lo que dijeron de Momo.