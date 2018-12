Fuerte denuncia contra Chano: Milita Bora lo acusó de abuso y maltrato

En 2016, Chano y Milita fueron pareja durante dos meses, y su relación terminó en medio de un escándalo, en el que ella lo acusaba de golpeador y él, después de negar los actos de violencia, afirmaba que "eran incompatibles".

Dos años después, la artista se animó a hablar y contar la verdad. Hace aproximadamente un mes, fue a la justicia a denunciar a su ex pareja: "Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo una violación”.

En su relato, la cantante afirma que "esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que 'no'. Hubo un hecho de violación".

milita bora

Según comentó, no se animó a hacerlo público en aquel momento porque el cantante la amenazaba y ella tenía miedo. "Me decía: 'Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques'. Todo el tiempo me hacía ese comentario y también contaba la historia de una modelo que murió en una pelea con el novio después de que la empujara", afirmó.

Sostuvo que tiene pruebas de la violencia que sufrió de parte de su ex pareja: "Tengo las fotos del hematoma del ojo con la fecha en que me pegó. Esto fue en la intimidad, pero tengo de testigo a mi mamá que lo escuchó decir barbaridades".

