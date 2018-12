Thelma Fardín con Vero Lozano: "El delincuente es Darthés"

"Era como una olla a presión que algo la iba a terminar de desatar", aseguró, aunque admitió que jamás imaginó ese nivel de repercusión. "Me era imposible quedarme callada", remarcó.

La actriz no quiso entrar en detalles de lo que pasó esa noche en Nicaragua pero dejó en claro que su relato en el video que se mostró el día de la denuncia, todo quedó más que probado.

"Yo pensaba que lo importante es que le llegue a una persona. No me siento nadie para decir habla. Creo que en el video queda claro, de que desde mi experiencia lo sanador fue hablar", indicó.

Verónica le preguntó qué sintió después de ver la nota de Juan Darthés en televisión y Thelma contó que fue otro golpe más. La actriz dijo que cuando se enteró de que el actor iba a hablar en televisión, se "desbordó".

"Empecé a escuchar y dije que en lo personal me hace llorar y me angustia, me sentí contenida por lo que nos estaba pasando como sociedad". Y agregó: “Lamento muchísimo que con el rol que le toca, no haya intentado ni siquiera algo parecido a la reconstrucción (...) no tiene que ver solo conmigo". Y en cuanto al discurso del actor quien aseguró que fue ella quien se le insinuó, la actriz fue contundente: “Su palabra fue de manual”.

Embed Ante la repercusión sobre su testimonio, Thelma dijo: “Siento la responsabilidad de encontrar la manera de que se pueda hacer algo sobre los hechos” #ThelmaConVero #NoEsNo #MiraComoNosPonemos pic.twitter.com/59N1PUCDNj — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) 14 de diciembre de 2018

Darthés habló con Mauro Viale y Thelma se enteró por las redes de la entrevista. “No podía creer el no límite, como una persona podía llegar a ese extremo”, dijo y contó que por más que le recomendaron no ver el reportaje ella igual lo vio. “El necesita ponerme en la escena, tal vez tiene miedo que haya una cámara”, contó. Y en cuanto a las consecuencias sobre el actor por esta denuncia, dijo: “Si le está pasando algo, no es mi responsabilidad, el delincuente es él”.

En un momento de la entrevista Thelma desmintió al actor quien dijo que habían regresado todos juntos en el mismo vuelo y dijo: “El viajaba en business y el resto del elenco en económica. “¿Somos todos tan enfermos?”, dijo Thelma parafraseando a Darthés y enseguida se respondió: “No, vos”.

ADEMÁS:

Thelma Fardín dio más detalles sobre la denuncia por violación contra Juan Darthés

Moria Casán a Marta González: "¿Te hizo sentir algo?, ¿tuviste un orgasmo?"

Juan Guilera, ex novio de Thelma Fardín, complicó a Juan Darthés