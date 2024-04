Furia confirmó que se hizo un estudio para determinar si tiene leucemia

Trascendieron varias hipótesis sobre qué le estaría pasando a la jugadora más importante del reality, pero fue la propia "Furia" quien se encargó de aclarar ante sus compañeros que era lo que le estaba pasando.

“En este momento tengo que pensar en que pase un estudio que me pueda dar leucemia. Tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mierda tengo”, reveló Juliana, durante una charla con Mauro y Bautista.

"Furia" se mostró muy tranquila y con deseos de seguir dentro del juego porque sabe que es la gran candidata a quedarse con el premio: “Yo hoy debería estar tirada ahí, pensando que me puede agarrar una poron... y que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo”.

“El título primero que nada es: ‘Cuidar mi salud’. No quiero asustar a mi familia, ni a mi hermana, ni a los furiosos. Algo salió mal en un estudio de sangre y como tengo un currículum familiar... por eso me preocupo”, detalló.

T7537KhhRWwwnch6.mp4

Furia no fue la única: otro participante de Gran Hermano dejó la casa

Se trata de Mauro, quien se cortó la mano y tuvo que abandonar el juego para ser asistido. “Salí, me dieron tres puntos, pero no pasó nada. La producción nos cuidó y nos tapó para que no veamos nada”, contó.

El joven explicó que estaba lavando los platos, uno se rompió y se cortó. En un primer momento lo ayudó Bautista, pero no fue suficiente, por lo que finalmente necesitó de los médicos.