Gabriel Oliveri, el "confesor" de ricos y famosos.

Llegó a la Ciudad de Buenos Aires desde Concordia, Entre Ríos, con el objetivo de estudiar teatro, pero la vida de la hotelería lo atrapó para siempre.

Desde hace veinticuatro años que es el Director de Marketing y Comunicación del Four Seasons Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, pero además, trabaja los sábados y domingos en "+Noticias" (LN+) con Horacio Cabak; diariamente en "Débora sin Vueltas" (Canal de la Ciudad) con Débora D'Amato y los domingos -a partir de enero- se desempeñará en "Estás para más" (América TV), con Daniela De Lucía.

Mientras tanto, se encuentra escribiendo el guión de su unipersonal “Queridísimo Truman”, basado en la vida de Truman Capote que, acompañado por un piano y canciones, debutará en agosto.

Vivir en una película

Gabriel Oliveri es feliz en su trabajo, le gusta estar con la gente, disfruta del vértigo cotidiano que significa no saber qué puede pasar en el próximo minuto. Cultor del arte del buen trato, tiene muy claro que trabaja de hacer felices a los demás.

Gabriel Oliveri en su lugar de trabajo, el Four Seasons Hotel de Buenos Aires

El guerrero

Fiel a las características del signo de Aries, Gabriel Oliveri reconoce ser un guerrero. Le gusta dar batalla contra todos los obstáculos que se le presentan -él mismo también los busca-. El desafío le genera felicidad. Inquieto y curioso, para poder hacer todas las cosas que le gustan, aprendió a distribuir su tiempo.

Vida de hotel

El trabajo en el Four Seasons Hotel le permite a Gabriel Oliveri crear producciones especiales, como quien vive dentro de un filme. En esos momentos el Director de Marketing desarrolla su magia para sorprender a sus huéspedes y darles -siempre- algo más, y así lograr un toque de distinción.

La "ventanita del amor"

Gabriel Oliveri no puedo ocultar su orgullo, hace 24 años que el Four Seasons Hotel Buenos Aires, lidera el ranking de hoteles. No es casual que ese es el tiempo que lleva trabajando en ese establecimiento. El recuerdo del almacén familiar y su teléfono "Open 24 hs".

Gabriel Oliveri junto a su amiga Carolina "Pampita" Ardohain

De Hemingway a Capote

El verdadero motivo por el cual Gabriel Oliveri dejó Concordia fue para estudiar teatro. Después de varios años de aprendizaje, su pasión por la hotelería pudo más y la actuación quedó de lado. Hoy, la vida quiso que pueda retomarla, y con un desafío que lo motiva sobremanera.

La lección de los cementerios

A Gabriel Oliveri le encanta dar paseos por los cementerios de todo el mundo, le permite recordar que hagas lo que hagas, el final siempre es el mismo. Durante sus diferentes recorridos visitó las las tumbas de Oscar Wilde, Edith Piaf, Yves Montand y Truman Capote, entre otros.

Moverse y quedarse

Con una vida signada por la terapia, Gabriel Oliveri puede analizar lo que le pasa y lo que pasa a su alrededor. "En la vida uno no tiene lo que quiere, sino lo que negocia" dice, y reconoce que 'hay cosas que no son para uno".

Una vida cinco estrellas

En febrero de 2019, Gabriel Oliveri editó su primer libro "Una vida cinco estrellas", en el que no sólo hace referencia a su trabajo, sino a cómo armarse de una vida propia y de ser feliz, a pesar de las turbulencias que atravesamos cada día.

Atrapar el viento

En sus variadas experiencias para perfeccionarse en su profesión, Gabriel Oliveri recuerda su increíble paso por el Waldorf Astoria de Nueva York y reconoce que todas las cosas que hace, las hace por y para él, y no lo afecta en absoluto la opinión del afuera.

Aunque vive rodeado de lujos, Gabriel Oliveri sabe que nada es de uno, e inmediatamente vuelve a su memoria el viejo almacén de su familia, en la ciudad de Concordia.

Asegura que jamás compra lo que vende, y que cumplir las fantasías y lograr la felicidad de los huéspedes del hotel es una necesidad para él.

"Uno siempre esta yendo y nunca llega a nada, es como atrapar vientos" dice con una sonrisa.

Gabriel Oliveri, el "confesor" de ricos y famosos.