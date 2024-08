García Moritán se peleó con Pampita por una foto

Según contó Paula Varela, el hecho ocurrió a fines del mes último, en el festejo del cumpleaños de Anita García Moritán, que cumplió tres años. "Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar", comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Varela reveló a continuación que el deseo del empresario no se cumplió y todo terminó en una pelea entre la modelo y su actual marido. "La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero...", explicó la periodista, haciendo una pausa.

"Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. íPara qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita", aseguró Varela.

La actual molestia de Moritán con Vicuña parece ser una secuela de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro 2023, en la cual Vicuña, en su discurso por haber recibido una estatuilla por su trabajo en El último de nosotros, donde el actor agradeció al país porque "Me dio un lugar, a mis hijos maravillosos y un amor...", en clara alusión a Pampita. Consultado sobre las versiones de su enojo reciente, el ministro porteño contestó: "Benjamín es familia. Lo invité yo al cumpleaños de Ana". Acerca de la supuesta molestia por el lugar donde festejaron, afirmó: "Amo el Four Seasons" y pidió: "Dejen de inventar".