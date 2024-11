Gastón Pauls habló sobre cómo Marcela Kloosterboer lo ayudó a dejar las drogas

Ejb6cH7TlnuIw07x.mp4

“Mi recuperación arrancó directamente relacionada con vos. Yo, después de varias noches sin dormir, como cualquier adicto, en un momento el adicto tiene que decir: ‘Estoy siendo derrotado’. Declararte derrotado es como: ‘Ay, pero voy contra la corriente, tengo que declararme derrotado para empezar a ganar’, que es el primer paso. Decir: ‘Che, no estoy pudiendo, estoy perdiendo 74 a 0 y van 10 minutos de partido’”, contó el actor.

“Me pude declarar derrotado un día diciéndole a Agus (Cherri, su exmujer y madre de sus hijos Muna y Nilo): ‘No puedo más, estoy enfermo, necesito ayuda’. Y Agus me dijo: ‘Llamala a la mamá de Marcela’. La llamé como podía y después me junté con ella y ahí empezó mi recuperación. O sea, toda la vida yo voy a estar agradecido con tu vieja”, reconoció el actor.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer son íntimas amigas desde muy pequeñas, por ese motivo la expareja del actor de 52 años pensó rápidamente en la madre de ella para pedir ayuda.

“Toda la vida voy a estar agradecido con vos, con Agus, porque son esas personas que aparecen extrañamente en el camino y que no te están invitando a seguir consumiendo. Te están diciendo: ‘Mirá, por acá está todo mal y va a estar peor’. Así que mi recuperación tiene que ver directamente con vos, con tu vieja, a la que adoro y estaré eternamente agradecido”, continuó Pauls, que hace muchos años pudo resolver su problema de adicción.