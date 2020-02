Gisela Barreto respondió a las críticas por su furcio

"La pregunta la hice porque no sabía de lo que estaba hablando. Soy periodista especializada en religión y defendiendo los valores, le pregunté específicamente de los cárteles, no tiene nada de malo", explicó en diálogo con la web de radio Mitre.

Al mismo tiempo que señaló que "no me duelen a mí las críticas de la gente, le tengo lástima a esa gente. Son gente vacía; no tienen nada que hacer en su vida, están prendidos a una red" y concluyó que "quieren hacerme un mal, defenestrar a alguien y se ridiculizan ellos. Tienen mucho odio, el revoque que se ponen en la cara no les tapa la amargura. Las almas están detonadas".