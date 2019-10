Gloria Carrá le puso condicionesa a Angela Torres para volver a convivir

Al parecer con sus declaraciones se abrió una contienda que puede generar más de una reacción de parte de una y otra.

La idea de "volverse con mamá" de parte de Angela Torres, parece sensata si de proyectos se trata. "Mi alquiler está carísimo. Ya que tengo la oportunidad de trabajar, prefiero ahorrar en este momento e intentar comprar en algún momento", aseguró la actriz e hija de Gloria Carra, con quien convivió hasta los 17 años. Sin embargo, fue Carrá la que puso reparos en relación a su determinación. "Estamos negociando con mi hija, ojalá se de. A mí me encantaría, ella quiere, pero me puso algunas condiciones para volver que yo no estoy dispuesta a cumplir’, reconoció la mamá en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez.