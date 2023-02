Gorillaz presentó su nuevo álbum "Cracker Island"

El nuevo trabajo de la banda inglesa cuenta con diez canciones, seis de las cuales seis son colaboraciones con artistas como Tame Impala y Bad Bunny.

Este viernes se lanzó el nuevo trabajo de Gorillaz, "Cracker Island", el octavo álbum de estudio de la banda virtual inglesa. Cracker Island sigue EP de 2021, Meanwhile, a la colección de 2020, Song Machine: Season One - Strange Timez, y al álbum The Now Now, de 2018.