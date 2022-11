Gran Hermano 2022: Romina llamó "degenerado" a Alfa

Uno de los retos que tenían que hacer los concursantes de la casa en esta ocasión era preparar pizzas. Romina perdió este juego y aprovechó para manifestar, en tono irónico, su enojo contra Alfa. “Voy a decir algo que sabés que… Mirá, degenerado”, lanzó inmediatamente “La Dipu”, como la llaman dentro del reality.

https://twitter.com/benis_snake/status/1594061309116649472 Muy mal Romina en esta. Sabe que a Alfa eso le duele. Frodo le dice que no está bien decir eso. #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/pLVPiKD5xS — Rupestrican (@benis_snake) November 19, 2022

La reacción de Alfa no fue la esperada por Romina, quien pensó que se lo iba tomar en broma, sino que Walter, de mala manera, le respondió: “ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...".

Agustín, otro concursante de la casa y conocido como “Frodo” en las redes sociales, estuvo prestando atención a la conversación y le remarcó a Romina que no estuvo bien con su comentario. “No está bien. Te fuiste al pasto, Romi. No comparto”, la cruzó.

“Que se enoje. Qué me importa”, respondió ella. “Está desde hoy que lo cargan por la pizza que perdió”, se excusó. El momento dio muchísimo que hablar, tanto que terminó con un nuevo intento de Alfa de abandonar la competencia.

Mientras la casa se estaba volviendo un escándalo por los entredichos de los participantes, la transmisión en vivo, que se supone que muestra la casa las 24 horas del día, se fue del aire y volvió luego de varios minutos.