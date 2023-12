Gran Hermano 2023: ¿dónde irán los participantes eliminados del reality?

“Quien quede eliminado sale rápidamente por esa puerta, se sube al Cabify y viene conmigo”, les indicó Santiago del Moro a Hernán y a Furia en su última entrada a la casa en la primera gala de eliminación. “Por decisión del supremo, del público, quien abandona la casa más famosa del mundo es… Hernán”, anunció el conductor de Telefe.

“What the fuck”, gritó Juliana al enterarse de la decisión de la gente, lamentando que “su marido” se fuera, ya que habían mostrado buena onda con el cordobés y hasta se dieron unos picos a modo de chiste.

Además de con Furia, los saludos más efusivos del fanático de La Mona Jiménez fueron con Lisandro, Martín, Sabrina y Federico “Manzana”.

Cuando el cordobés aún no había terminado de hacer la valija, Santiago del Moro dio a conocer el porcentaje de votos del público de Gran Hermano con el que fue eliminado, teniendo en cuenta la votación mano a mano con Juliana: 52,6% y 47,4%, respectivamente.

Los participantes que vayan quedando fuera del reality irán primeros a los programas de Telefe. Y en segundo lugar a El Nueve según se informó este lunes. El Nueve, precisamente, envió un comunicado donde se lee que la señal “recibirá a los participantes eliminados de Gran Hermano”.

“A partir de un acuerdo de colaboración artística entre Telefe y El Nueve, los participantes eliminados de Gran Hermano, el reality más importante del país, visitarán los programas del canal del barrio de Colegiales”, señaló el texto.

Y añadió: “Luego de la habitual Gala de Eliminación de cada domingo, quien abandone la casa más famosa del país visitará los ciclos de El Nueve: Bendita TV, Escuela de Cocina, Todas las Tardes e Implacables”.

“Además, Todas las Tardes e Implacables mostrarán lo que vaya sucediendo en el día a día de Gran Hermano, reflejando los mejores momentos del reality”.

image.png Gran Hermano contra los fumigadores.

Explotó la interna menos pensada: fumigadores contra Gran Hermano

Gran Hermano debutó en esta nueva edición con buen rating y con un hecho poco habitual: una de sus cronistas, Julieta Poggio, tenía cucarachas sobre su cuerpo mientras hacía notas al aire.

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la carta de la red de fumigadores argentina, que hasta amenaza con una marcha a Telefe.

La carta de los fumigadores contra Gran Hermano

“Como es de público conocimiento y de interés a nivel nacional, queremos manifestar mediante este escrito nuestra total indignación e incomodidad con los hechos sucedidos el pasado lunes 11 de diciembre en el programa de televisión ‘Gran Hermano’ que pertenece a la señal Telefe y que nos afectan directamente como cuidadores de la higiene.

Aprovechamos esta oportunidad para expresarnos enfáticamente después de haber observado la cantidad de cucarachas e insectos varios que aparecieron sobre la actriz Julieta Poggio en el ciclo mencionado. Nuestro enojo sincero y sin ningún tipo de interés parte de la consigna que eso qué pasó no puede volver a ocurrir, eso nos deja mal parados a nosotros como fumigadores y cuidadores del medio ambiente.

Nos preguntamos si el canal que ha tenido este conflicto tiene colegas nuestros trabajando en ello porque sinceramente no se notó. Quedamos expuestos de la peor manera luego de lo ocurrido y exigimos que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata ya que nuestra imagen ante la sociedad ha sido dañada y no vamos a permitir más agravios, por eso hoy ponemos un freno. Pensamos que han prescindido de nuestros servicios y eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista”.