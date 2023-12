"Gran Hermano 2023", primera eliminación y polémica

Desde los estudios, Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar anunció quién era el primer "hermanito" salvado por el público “¡Quien sale primero de placa es Zoe!” dijo el conductor, e inmediatamente Isabel y Catalina se acercaron a abrazar a "Barbie" y felicitarla por seguir en el reality. La joven del barrio de Recoleta sacó el 10,6% de las votaciones.

Con mucha tensión, Santiago del Moro volvió a aparecer en pantalla del televisor en la casa para anunciar al siguiente salvado por el público: Williams López. Con mucha emoción y algarabía "El Paisa" recibió la buena noticia y el resto de los "hermanitos" se sumó a su festejo gritando.

Aún sensible por la emoción, el joven oriundo de Corrientes expresó “Ya está, estaba mal que no me quería ir, ahora estoy tranquilo. Le agradezco a todos, espero que me sigan aguantando, tarde o temprano me tocará el callejón ese, hoy no me toco pero gracias a ustedes. Gracias de corazón”. El peón de campo se quedó con la casa más famosa del mundo con el 6,76% de los votos.

Con la salvación de Zoe Bogach y de Williams López, quedaron en una placa mano a mano con Juliana Scaglione y Hernán Ontivero para definir quién se iba y quién se quedaba en la casa de "Gran Hermano 2023".

Finalmente, Santiago del Moro ingresó -nuevamente- para definir el futuro de los dos participantes “Quien quede eliminado sale rápidamente por esa puerta, se sube al Cabify y viene rápidamente conmigo” indicó el conductor al cordobés y a "Furia" .

“Por decisión "del supremo", del público, quien abandona la casa más famosa del mundo es… Hernán” comunicó al conductor del reality de Telefe.

“What the F*ck” fue el gritó de Juliana al conocer de la decisión del público, lo que generó un gran desconcierto entre el resto de los participantes de la casa de "Gran Hermano 2023" que no pudieron creer lo que la gente había decidido.

Antes de la salida, el cordobés tuvo los saludos más efusivos con Juliana Scaglione, Lisandro Navarro, Martín Ku, Sabrina Cortina y Federico “Manzana” Farías.

Santiago del Moro reveló que el cordobés no había terminado de hacer la valija y mientras se veía al participante en el dormitorio, informó el porcentaje de votos que el público de "Gran Hermano 2023" lo eliminó del juego, fue del 52,6% y contra el 47,4%, que obtuvo "Furia".