Gran Hermano 2023: noche de nominaciones y furia

Juliana Scaglione, con 22 votos, Zoe Bogach, con 9, Hernán Ontivero, con 7, y Catalina Gorostidi, con 6 fueron los más votados y "Furia" resultó la más molesta de todos, y no disimuló su fastidio ante sus compañeros.

Este jueves 14, Sabrina Cortez, la líder semanal, deberá sacar a uno de los nominados de la placa y reemplazar ese lugar con otro jugador.

Los votos de la primera Gala de Nominación

CATALINA: 2 para Hernán “Más que nada porque no logré afinidad y porque no me gustan sus comentarios zarpados” y 1 para Nicolás “Es totalmente por descarte. A Nicolás. Simplemente es con quien menos hablé” explicó su elección.

BAUTISTA: 2 para Juliana “Vi que mucha gente se le acercó porque parece que no anda bien, y por lo que escuché, fue medio mala onda su respuesta a esa buena acción de los demás. No me parece copado eso” y 1 para Catalina “Me cae bárbaro pero fue la única persona con la que tuve algo, me corrió de la balanza y se fue medio enojada. Pero es una divina” explicó el uruguayo.

ISABEL: 2 para Zoe “Está de vacaciones, no ayuda, no hace nada. Es divina y maravillosa, tiene una frescura increíble, pero me parece que tiene que ser más colaboradora” y 1 para Juliana “Porque ella no quiere estar en la casa”.

JULIANA -Nominación espontánea-: 3 para Denisse “Me parece mandona y preferí ir por alguien fuerte, a quien detecté en el momento” y 2 para Zoe "es una chica divina pero es la más débil de la casa. No viene a jugar, viene a divertirse. Entre todos, ella fue la única que dijo "no saber lo que quiere" acá en la casa” sostuvo.

FEDERICO: 2 para Catalina “Me sorprendí su actitud a la hora de perder una competencia. Creo que no es la manera de ponerse y de tratar a los demás” y 1 para Juliana “Tienes que ver con la convivencia. Me parece que no hay que guardarse las cosas que son para todos”.

LISANDRO: 2 para Juliana “No me gustaron las actitudes que tuvo. Intenté acercarme a hablar y no hubo la mejor recepción del otro lado” y 1 para Zoe “Fue la persona con la que menos pude hablar. Es solo por eso, me parece una excelente persona” explicó.

ROSINA: 2 para Juliana “Siento que entre ayer y hoy no la pasó bien, que se quiere ir de la casa” y 1 para Axel “Me gustaría conocerla más, no tengo nada contra ella pero es con quien menos hablé”.

MARTÍN: 2 para Zoe “Fue con quien menos tuve charla” y 1 para Carla “Es muy complicado. Tuvimos charlas pero no tanto, así que ese es el segundo voto” fueron sus argumentos.

FLORENCIA: 2 para Emmanuel “Creo que por estrategia los dos primeros son para Emma porque siento que puede ser muy fuerte en la casa” y 1 para Williams “Por afinidad, casi no entablé conversación con él” indicó.

JOEL: 2 para Juliana “Se afanó la yerba hoy” denunció y 1 para Hernán “Me parece un buen tipo pero creo que por ahí cuenta anécdotas que no me gustan , me sentí un poco incómodo” sostuvo.

CARLA: 2 para Hernán “No tengo muchos motivos pero a priori por ahí siento que no tengo nada en común con él” y 1 para Axel “Siento que está él solo y que no registra a ninguno de los demás” dijo.

WILLIAMS: 2 para Isabel “No tengo trato” y 1 para Juliana "por un cruce que tuve con ella".

ZOÉ: 2 para Williams y 1 para Axel “No hablé mucho ni los conozco mucho” reconoció.

EMMANUEL: 2 para Juliana “No me gusta la agresividad que tiene" y 1 para Hernán “No me gusta que haga chistes con enfermedades, no es de mi agrado”.

DENISSE: 2 para Juliana y 1 para Lisandro “Es por afinidad, me acerqué muy poco” argumentó su elección.

ALÁN: 2 para Zoe y 1 para Juliana “Son con quien menos afinidad tengo".

SABRINA: 2 para Juliana “Es con la que menos cómoda me sentí, no me gustaron sus planteos ni su actitud” y 1 para Catalina “De ella solo puedo remarcar lo mal que me hizo sentir ayer".

AXEL: 2 para Carla “Es con quien menos interactúe” y 1 para Juliana “Tuvo actitudes que no fueron buenas con mis compañeros”.

LUCÍA: 2 para Denisse y 1 para Florencia “Voto por la afinidad de estos días”.

HERNÁN 2 para Catalina y 1 para Juliana "Por descolocadas”.

AGOSTINA: 2 para Lucía “En estos 3 días intenté entablar conversación y creo que me siento apartada, no hay conexión” y 1 para Isabel “Me molestan sus actitudes con la comida. Creo que todos tenemos el mismo derecho y los de afuera habrán visto las situaciones” argumentó.

NICOLÁS: 2 para Juliana y 1 para Hernán “Es con quien menos sentimiento tuve y la que menos confianza me generaron" indicó.

Votación Final

Juliana 22

Zoé 9

Hernán 7

Catalina 6