Rosmery Maturana a Yuyito González: "No me banco a las cacatúas gritonas"

Irrumpió al aire en A la tarde, en la pantalla de América TV, mediante una comunicación telefónica y aclaró cuál es su vínculo con el Presidente.

"La tercera en discordia no soy. Yo soy amiga de Javier. Pero, evidentemente, se pelearon por un mensaje o un teléfono que ella vio...", aseguró.

Y agregó: "Manejamos un vínculo muy lindo de amistad, sinceridad y contención, hace cuatro años. No hemos tenido un touch and go, no porque no se haya dado, sino porque así lo decidimos". "Fui su asesora de imagen en campaña, pero ahora no", aclaró sobre el vínculo actual con el mandatario.

"La asesora espiritual de Yuyito me espiaba"

"Karina filtra a las mujeres de Milei"



"Me empezó a llamar Yuyito"

Respecto de por qué se pelearon Yuyito y Milei, expuso: "El sábado (anterior a la separación) me empezó a llamar Yuyito y no la atendí. Seguido a eso me dejó un audio y dos horas después me volvió a llamar, pero nunca la atendí".

"Le dije a Javier 'no sé qué le pasa a tu novia, pero me está llamando y me dejó un audio'. Yo ya sabía que por actitudes de ella algo pasaba... No me banco a las cacatúas gritonas", sentenció Rosmery.

Sobre el polémico audio, contó: "A los gritos, como era de saberse, me dijo: 'Hola, Rosmery. Tengo que hablar con vos y si no me atendés te voy a seguir persiguiendo'".

Mientras que reconoció que le gusta Javier Milei y que no están juntos porque decidieron tener otro tipo de relación: "Dejamos la atracción de lado porque fue charlado".

"Javi me contaba cosas que le pasaban de noche... yo le decía que por ahí ella le estaba mirando el celular, pero él decía que no, es muy confiado", confesó al aire.

Quién es Rosmery Maturana

En Infama (América TV) revelaron algunos detalles de la vida de Rosmery Maturana- Marcela Tauro dio detalles. "Es amiga de Milei desde hace bastante. Me dijeron que hace unos años atrás fueron pareja, ahora son amigos y ella fue su asesora de imagen", expuso.

Karina Iavícoli, por su parte, apuntó: "Ella no estuvo contratada por el Gobierno, pero como tienen tanta confianza, lo asesoró con su look rocker de la campera de cuero. Cuando entró a cuadro Yuyito a la vida de él, ella seguía siendo amiga del presidente y cruzaban mensajes".

"Parece ser que hace dos semanas, unos días antes de la separación, Yuyito le habría agarrado el teléfono al presidente y le habría visto muchas llamadas con Rosmery", aportó. Y siguió: "Yuyito la empezó a llamar a Rosemary para pedirle explicaciones sobre por qué hablaba con su novio".