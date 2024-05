Gran Hermano 2023: ¿Se viene la nueva alianza?

"Yo quiero que a la final lleguen los que entraron el 11 de diciembre. Nada más. Ni los del 12 ni nada. Sólo los del 11". Era la frase que utilizó Furia ante Martín Ku cuando cuestionaba el liderazgo de Bautista Mascia, el participante uruguayo, que ingresó a la casa junto a Sabrina Cortez, un día después que el resto de sus compañeros.

Sin embargo, los seguidores del team "Virzana" -Virginia/Manzana- vieron con otros ojos la jugada de la doble de riesgo "Como fue una de las primeras en salir de la placa negativa, lee que tiene apoyo de la gente y la quiere de su lado".

Juliana Scaglione se acercó a Vir para decirle que no estaba sola en la casa y lanzó una extraño comentario sobre su permanente aliado cordobés Emmanuel Vich "Todo bien. Pero Emma es Emma y yo soy Juliana. Se lo dije clarito: yo anhelo otra cosa. A mí él me votó pero también le devolví lo que me dio. Tengo saldadas las deudas, no le debo nada a nadie".

Furia continuó explicándole su razonamiento a la comediante platense "Vos a mi me ayudaste muchísimo con esa placa que armaste. Toda la casa o la gran mayoría acompañó. No te des por vencida, para mi tenés buen fandom".

Esta confesión de la polémica participante de "Gran Hermano 2023" puede ser interpretada de dos manera bien diferentes, una es que realmente apoya a Virginia Demo y busca separarse de Emmanuel Vich y de esta manera tenerla cerca o, le quiere hacer creer que cortó vínculo con con el peluquero cordobés y permanente aliado para dejar expuestas todas sus debilidades.