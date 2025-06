Gran Hermano: Selva salvaje explotó contra Devi

Por esta situación, Devi comenzó a acercarse a Ulises Apóstolo y al "Tridente", Tato Algorta y Luz Tito, mientras que Selva y Eugenia quedaron distanciadas del resto de la casa. Esto generó que -en un momento- la uruguaya decidiera descargarse con su compañera y compartir el enojo que tiene con Juan Pablo.

"Tiene un problema, de que tiene terror a quedar mal... Se toma todo a mal, tiene unos problemas que tiene que estar todo el tiempo explicando, para mostrar lo correcto que es y que no hace nada" dijo indignada y luego agregó "Esto es así, al mundo vine sola, a Gran Hermano llegué sola. Si me quieren dar bola me dan, y si no, no me dan... Yo en este momento estoy bastante sola y bastante molesta".

Inmediatamente, Euge la interrumpió "¿Sola? ¿Vos crees que no estoy con vos? Él me dice lo mismo, que yo con vos quiero llegar a la final, que a él nunca lo he nombrado, que somos vos y yo... Los dos me indilgan lo mismo". Entonces, la uruguaya expresó "Pobre, estás en el medio... No trates de unir porque yo estoy muy fastidiada y seguramente él también y tiene sus razones. Tampoco me interesa fingir demencia".

En ese momento, la santiagueña recordó a Selva que cuando uno de "Los Hongos" estaba en placa pidió que se quedara en la casa, cosa que lo que la jugadora expresó "Y él no me nombra en la vida, él solo habla de lo maravilloso que es él y de que quiere llegar... Él solo habla de eso, lo único que hace es remarcar todo el tiempo lo maravilloso que es. Yo he pedido siempre por los tres... y me viene a chicanear cuando sabe que estamos en la cuerda floja , ¿justo ahora venís a agarrártela conmigo?".

Selva y Eugenia siguieron la charla en la habitación "Está en otro modo. Yo no he cambiado, he sido la misma , el que se ha puesto... Ya está, ya ni me caliente", afirmó la uruguaya y su compañera expresaron "Igual, justo se vienen a enojar en este momento, mal timing".

Y entonces Selva Pérez arremetió "Es que no es justo, es que buscó esto... No sé, yo siento que no era necesario esto... Es una placa muy difícil, como seguramente lo va a ser la otra también. Pero voy al hecho de que , ¿justo vas a picantear? Hay momentos que ya no están para eso, hacéselo a otro , se tiene que llamar la boca. Estamos en una instancia en que ya nos conocemos los tres, o por lo menos es lo que yo creía. Entonces, hacéselo al otro grupete, pero con ese grupo te vas al streaming...".

Poco después, la uruguaya comentó "Ya que hay cosas que te molestan y que no me las decís en el momento, bancátelas 15 días más, pero me pone en foco ya mí me salta la chaveta . Ya no busco más nada, todo se ve afuera. Si él está convencido de que está todo perfecto, fantástico. Yo estoy convencida de que no he tenido maldad en lo absoluto".

Para terminar, Selva expresó su molestia ante la actitud de Devi al estar en la placa "Es estar en placa y empieza la tortura, empiezan las caras, el arrastrar los pies, pararse frente a la cámara... Cuando no está en placa queda feliz de la vida, pero no hace campaña por nosotras, el resto quedamos muertos. Defraudada me siento, él se sentirá igual, yo me siento defraudada .