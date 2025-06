El escandaloso motivo por el que Gran Hermano fue denunciado y deberá pagar multa

"En Gran Hermano ingresaron a un menor de edad, violando el artículo 68 de la Ley 26.522. Con los millones que ganan imagino que pagarán la multa por el ingreso del hijo de la participante Eugenia", posteó Nacho Rodríguez, desde su red social X, junto a una captura de imagen de la denuncia.

El escrito incluye la siguiente descripción, que dará lugar a las acciones legales correspondientes. "Según se especifica en el margen superior derecho de la pantalla, el 11 de junio la transmisión era en vivo y en directo por lo cual se violaba el artículo 68 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que sostiene que...", manifiesta, la primera parte.

"No se permitirá la participación de niños o niñas menores de 12 años en programas que se emitan entre las 22 hs y las 8 hs, salvo que estos hayan sido grabados fuera de horario (algo que efectivamente no ocurrió), circunstancia que se deberá mencionar en su emisión. Este hecho, junto a los argumentos en torno a los derechos del niño, niñas y adolescentes vulnerados, formaron parte de una comunicación de Enacom con la productora del programa", finaliza el documento de carácter judicial, que se generó en las últimas horas.

CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE EUGENIA Y SU HIJO

La participante aprovechó para preguntarle a su hijo como estaba y como le iba en el colegio. El niño se encontraba visiblemente feliz al ver a su madre. Sin embargo, Felipe le hizo un planteo que ni ella se esperaba... “No puedo creerlo, necesitaba abrazarte mucho, te extrañaba tanto”, le dijo Eugenia a su hijo, mientras lloraba, producto de la emoción que le generó el volver a verlo.

Y, unos momentos después, Felipe le recordó unas palabras que Eugenia le dijo: “Me dijiste que ibas a estar unas tres semanitas pero fueron muchos meses”, le "reclamó" el niño. “Es verdad, me zarpé. Yo te he dicho también que, si vos me extrañabas muchísimo, tenías que avisarme a papá y yo salía corriendo. O sea que no me has extrañado tantísimo como para decir ‘mamá volvé’”, le respondió Eugenia, semi finalista del programa.

Escándalo en Gran Hermano.jpg El documento que confirma la denuncia que pesa sobre GH.