Gran Hermano 2023: triple sanción para Furia y el Paisa

Ayer, el problema comenzó cuando Furia entró a la sala y el Paisa expresó "cuidado, hay un soldado caído" en una clara alusión al rendimiento de su compañera. Pero la respuesta de Juliana no se hizo esperar, luego de lavarse las manos se aproximo al joven de Santa Brisa, Olavarria, le tocó la cara mientras le dió un pequeño cachetazo mientras le decía “Mucha suerte”

Estop generó la inmediata reacción del Williams que se puso de pie y preso de furia comenzó a los gritos, mientras perseguía a su compañera “¿Que flasheas?¿Qué me pegás así? Fantasma de mierda. ¿Por qué pegás así?” le grito.

Embed

Ante esta situación que empezaba a descontrolarse Martín Ku lo abrazó para contenerlo y tratar de limitar las agresiones. Por su parte, Juliana comenzó a argumentar una defensa a los gritos contra su compañero “¿Qué me decías mala leche? ¿Fantasma? Qué te pegue, fue un cachetazo nomás. No te pegué, cómo agrandan las cosas. ¿Qué me tengo que bancar que me diga mala leche? ¿Tanto va a agrandar?” fueron algunas de las expresiones a los gritos.

Luego de que volviera la calma a la casa, Gran Hermano llamó a los dos involucrados en la pelea al confesionario, primero fue Williams que contó su versión “Cuando fui al baño, Juliana, Furia, vino y me pegó como dos cachetadas, uno despacito y después me metió una fuerte. Después fue mi chispoteada de cabeza así de querer, agarré todo todo mal”.

Luego confesó “Si estuvieran mis viejos acá me hubieran cagado a patadas en el oj.., mamá me hubiera cagado a cachetada. Porque a mi mamá no le gusta que sea así. Digamos que tenga esas reacciones. No es de mala onda ni nada, pero por ahí, digamos una llamadita de atención, no es que tampoco para llegar al caso de lo que estamos pensando, digamos”.

Embed

Inmediatamente después fue el turno de Juliana en el confesionario, que pasó a contar su punto de vista “Pasé por al lado del Paisa y dijo "Soldado caído" no sé qué. Yo me lavé las manos, me paso el agua en el pelo, voy, me acerco y le digo "Bueno, vamos a ver si vos vas a poder aguantar" y le hago con la mano como un cachetazo en la cara. Pero fue un mini cachetazo, no fue una piña, pero del agua se escuchó. Y el pibe saltó como que le pegué, un re disturbio, vino el otro papá de acá, que se llama Licha y empezó a decirme "por qué le pegas a un nene’”.

image.png

A la noche, durante la gala en vivo, Santiago del Moro les comunicó a los veinte integrantes de la casa que habría algún tipo de sanción por parte de Gran Hermano.

Embed

Finalmente, Gran Hermano -el dueño de la casa- le dio una triple sanción a los dos jugadores del reality, tanto Juliana Scaglione como Williams López irán directamente a la próxima placa, les sacó el derecho a votar y les confirmó que no podrán ser salvados por el líder de la semana. Luego del anuncio formal del Big Brother local, Furia comenzó a bromear sobre la situación que se vivió, dejando en claro que no se angustiaba ya que esta será su tercera vez consecutiva en la placa. Sin embargo, la cara de Williams no reflejó lo mismo, ya que se mantuvo callado y con los brazos cruzados, sin reacción.