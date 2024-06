Gran Hermano: el posteo de la novia del Chino tras la eliminación de Furia

A seis meses y una semana de iniciado el reality de Telefe, la polémica participante tuvo una salida no menos escandalosa. Al conocer los resultados de la boca de Santiago del Moro, abrazó a Emmanuel Vich y a Darío Martínez Corti, mientras que a sus compañeros Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolas Grosman Bro no los saludó y les dijo "A ustedes no los saludo, cacatúas asquerosos. Me trataron como a una reina en su momento, pero son la misma mierd* que siempre ".

Justamente la novia del Chino, Marisol, hizo un posteo donde reveló cuál fue su ritual para lograr que Furia quede fuera de competencia. Cosa de creer o reventar, la joven acudió a su cábala: se puso un par de medias blancas con el logo de Gran Hermano.

Tras la victoria de Martín, quien consiguió ganarle el mano a mano a Juliana por 36,7% contra 62,4% de la doble de riesgo, la pareja del gran ganador de la gala del martes 18 de junio compartió la foto de esa prenda que considera le trajo suerte y escribió: “Al final, sí eran de la suerte. Millones de gracias, chinistas”.

cabala-novia-chino-2-740x1270.jpg.webp

“Furia” hablará a solas con Santiago del Moro en el Debate de Gran Hermano

“Hoy tenemos el íntimo de Santi del Moro con Furia, después en otra parte vamos a estar los analistas, pero quien no va a estar es el club de los resentidos. No va a haber exjugadores de esta edición en el piso porque se lo merece absolutamente Furia”, anunció Gastón Trezeguet, que es uno de los analistas del programa y ferviente admirador del juego de Juliana.

La periodista Nancy Pazos cuestionó el trato que se le da a esta participante en particular. “¿Por qué hay que hacerle un tratamiento tan especial a Furia?”, preguntó en A la Barbarossa y Georgina, la conductora, respondió que “tiene una personalidad especial y hay que contenerla. Cada programa decide lo que quiere, es una decisión de producción”.