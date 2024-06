Gran Hermano 2023: Juliana Scaglione abandonó la casa con mucha Furia

A seis meses y una semana de iniciado el reality de Telefe, la polémica participante tuvo una salida no menos escandalosa. Al conocer los resultados de la boca de Santiago del Moro, abrazó a Emmanuel Vich y a Darío Martínez Corti, mientras que a sus compañeros Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolas Grosman Bro no los saludó y les dijo "A ustedes no los saludo, cacatúas asquerosos. Me trataron como a una reina en su momento, pero son la misma mierd* que siempre ".

Embed

“Gracias por ser unos falsos, fallutos” agregó Furia dirigiéndose a Los Bro, luego de conocer el resultado, marcando claramente una diferencia con su vínculo con Emma y Darío, a quienes abrazó y les dedicó palabras afectuosas, pidiéndoles que se mantengan juntos para llegar a la final.

“No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía” fue la despedida de la casa de Juliana, que sorprendió al ser la nueva eliminada de la casa con el 62,4% de los votos, contra los 36,7% que obtuvo el Chino.

Placa Final.jpg

Incidentes y violencia

El esperado ingreso de Juliana Scaglione a los estudios de Telefe resultó tan escandaloso como su paso por la casa de "Gran Hermano 2023". Visiblemente exitada por la situación y el entorno, Furia ingresó arengando a sus fans, luego se dio un fuerte v abrazo con Santiago del Moro y le hizo un koala a Walter Santiago, el veterano jugador de la edición anterior que se transformó en un aliado incondicional de la participante de esta edición.

Embed

Mientras tanto, en los estudios de Telefe, las tribunas estaban divididas entre los que apoyaban a la polémica participante y los que hinchaban y festejaban por su salida. Los “furiosos” la recibieron con amor y manifestando su apoyo, mientras que sus detractores le dieron una bienvenida más hostil en su regreso al mundo real -después de más de seis meses en la casa-, algo que ella misma contestó con gestos más que polémicos.

“Sos forra, boluda. Aguante Las Vizcacheras” le gritó una de sus opositoras desde la tribuna, a lo que Juliana le respondió sacándole la lengua y haciéndole el clásico fuck you.

FURIA.mp4

Por otra parte, también se registraron incidentes en las puertas de los estudios de Telefe en Martínez, donde la policía debió intervenir, para evitar que la situación de desbordara.