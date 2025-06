Gran Hermano: este lunes se define quién se va de la casa

Katia Fenocchio, Eugenia Ruíz y Ulises Apóstolo son los jugadores que quedaron en la Placa de Nominados en la vigesimoséptima semana de competencia luego de que Juan Pablo De Vigili, fue el primero en salir de la placa negativa con sólo el 13,5% de los votos.

"Es increíble. Para mí fue odisea llegar acá, lo digo en todo sentido" declaró el correntino luego de que Santiago del Moro le informó su continuidad en el reality de Telefe.

Después de la salida de placa de Devi, el resto de los jugadores nominados -Euge, "La Tana" y Ulises- fueron al confesionario a dar sus fundamentos sobre por qué consideran que deben continuar en la casa de Gran Hermano.

"Sé que estuve rara porque extraño a mi hijo, pero me quiero quedar porque me banqué un montón. Espero recuperarme y estoy haciendo lo posible. Es muy difícil. Me encantaría llegar a la final y ganar. Pido apoyo a Santiago del Estero ya los que me bancan aunque me mande muchas macanas " indicó Eugenia Ruíz .

Por su parte, Katia también mencionó a su hija y además hizo hincapié en su necesidad económica "Me costó mucho llegar hasta acá. Dejé todo y nunca estuve tanto tiempo lejos de mi hija. Si llegué hasta acá, quiero llegar lo más lejos posible. Además tengo una necesidad económica: quiero darle una casa a ella porque se lo merece. Es para ella. Por favor que la gente me banque " expresó "La Tana".

Para finalizar, Ulises volvió a dar uno de sus extensos discursos "Es un sueño hecho realidad haber estado aquí desde el 2 de diciembre, el resto fue un regalo que me hicieron ustedes. Yo luché desde chiquito para salir de una adolescencia que no fue aclarada y ahora de adulto elijo ser este artista. Nunca preferí victimización y elegí el color, el humor y la alegría" aseguró el cordobés. “Sé que con Chiara me van a poder sacar de placa para poder ayudarme a cumplir el sueño de ese Ulises niño: ser un artista” terminó su speach el politólogo ante Gran Hermano.