Marixa Balli otra vez furiosa con LAM: "Son tan obvios"

En una entrevista con Infama, el programa de Marcela Tauro en América, Ángel de Brito apuntó contra Marixa, tras el malestar vivido afuera y adentro del aire de LAM, a fines de la semana pasada. “Decido yo quién conduce el programa junto con la producción (al justificar el por qué estuvo Pepe Ochoa al frente del programa, cuando el faltó por un incidente de salud)”. Y agregó: “No me parece bien que si conduce otro se quede callada con cara de orto, como estuvo dos días. Eso a mí no me gusta”.

De Brito también dijo, al argumentar su elección: “Era un día muy picante, con todos los temas de la semana de Benjamín y todas esas cosas, y Pepe como está en la producción tenía muy en mente el programa. Marixa llega ocho menos cinco y no le podían explicar todo lo que había pasado en un día”.

Además, el conductor "marcó algunos puntos, a modo de límites": “Marixa es panelista y tiene que aceptar lo que decido yo. Lo único que me falta es tener que hacer una votación a ver a quién le toca. En algún momento la elegí a ella, en otro a Nazarena, en otro a Yanina, en otro a Feudale. Me gusta que el programa vaya variando”.

UNA CACHACA ENOJADÍSIMA

"Para los que dicen que es un tema de celos el de la conducción, nada de celos. Porque no me va a ser más popular ni voy a ganar más plata. Nada. Cuando veo en el teléfono que eran de la producción, automáticamente si saber lo que pasaba... Si son tan obvios. me dicen que van a sacar de la conducción porque son temas picantes. O sea, la vida de Icardi (Mauro) es picante", lanzó Marixa, redoblando la apuesta de su enojo, en el programa de Georgina Barbarossa, por Telefe.

"Hace diez millones de años que venimos hablando de este tema. Que te traen la rutina y hacés así (hace el gestual de leer un papel). No necesitás leerlo. Decirte eso es decirte ´esta tarada, descerebrada, que no puede hilar 2 palabras seguidas´, que creo que no es el caso y dije ´esto es demasiad´. Tendría que haberme subido al auto e irme a mi casa", reconoció Balli, molesta aún con todo lo sucedido delante y detrás de las cámaras.