Gran Hermano: quién volverá a la casa, según la encuesta de Gastón Trezeguet

El exhermanito utilizó su cuenta de X para ver quiénes podrían regresar al reality más visto de la Argentina con una nueva oportunidad de ganarse el gran premio. Muchos usuarios de la red social se sorprendieron al ver los números de la encuesta.

Según el sondeo, el primero en retornar a la casa más famosa del país sería Luca Figurelli, quién consiguió más del 47%. En segundo lugar, aparece Renato, con un 20%, y le sigue "Delfina y otros participantes" con un 17,7%.

Con estos datos, los seguidores de Gran Hermano están más expectantes que nunca por lo que sucederá en las próximas horas, con eliminaciones y el regreso de dos participantes al reality, lo que sin duda cambiará el rumbo de la competencia. El ambiente de incertidumbre y emoción sigue latente, mientras los fans continúan apoyando a sus favoritos.

Gran Hermano: quiénes son las dos exparticipantes que no formarán parte del repechaje

Después de la eliminación de otro participante, se abrirá una placa positiva para saber quién regresará al reality el día siguiente. Además, el segundo y el tercer hermanito que consiga más votos positivos entrará al SUM.

Luego, el día martes la casa va a tener que elegir en vivo quién quiere que vuelva del SUM. Ante la duda de muchos fanáticos, Santiago del Moro reveló en su cuenta de Instagram que Petrona y Andrea Lázaro no volverán a la competencia.

Aunque no dio los motivos, se estima que Petrona no quiere regresar al reality ya que pidió reiteradas veces que no la voten para abandonar el certamen en la gala donde fue eliminada. Por otra parte, Andrea tampoco ingresaría por sus problemas de salud, motivo por el que tuvo que irse de la casa por decisión propia

En tanto, los exparticipantes eliminados que se pelearán por un lugar en el repechaje de Gran Hermano 2025 son: Delfina De Lellis, Renato Rossini, Jenifer Lauría, Candela Campos, Ezequiel Ois, Luca Figurelli, Sebastián Bello, Carlos Tocco y Giuliano Vaschetto.