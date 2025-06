El drama de los trabajadores por la venta de Telefe

"Hay un canal de televisión que está a la venta hace mucho tiempo, por más que lo desmintieron. A partir del día lunes (pasado) se empezó una negociación con un empresario, jugador, que va adquirir el canal con un grupo de amigos extranjeros para avanzar en las negociaciones, Telefe", contó Nacho Rodríguez, al aire de Radio 10.

"El canal tenía un valor de 120 millones de dólares. Pero fue perdiendo valor a mediada que fue pasando el tiempo y con los diferentes escándalos que fueron sucediendo. Ejemplo, caso Marley, ejemplo caso Corazza (Marcelo). Pregunté hasta dónde está el nivel de negociación y me dicen que está en un 80 por ciento confirmado", agregó el columnista del programa del Gato Sylvestre.

"Gustavo Yankelewich (que supo ser el director general del canal durante muchos años) va a llegar para hacer una limpieza interna de todo esto que estoy comentando, durante 1 o 2 años de gestión. Y que después, seguramente después se pueda desprender. A partir del 1 de junio empezaron los retiros voluntarios, para quien quiera irse".

"El retiro que ofrecen es del 130 por ciento. Y me agregan que la llegada de Yankelewich habría cambios en la gerencia de programación, porque Gustavo no querría saber nada con ellos. Por eso llegaría y la idea es sacar todo lo malo, entre comillas, y todo lo interno que no pudo Paramont, en su gestión", sumó, Rodríguez.

¿QUIÉNES SON LOS POSIBLES NUEVOS DUEÑOS DE TELEFE?

Si bien se especuló con que se trataría de Sergio Kun Aguero, ex jugador de fútbol vinculado a distintos negocios mediáticos, lo cierto que el ex crack de la Selección Argentina nada tiene que ver con la avanzada compra del canal de Martínez. Por el contrario, hay un grupo de inversores de Estados Unidos quienes están interesados en la emisora, pudo confirmar Diario Popular, en exclusiva.

"El Kun no tiene nada que ver con esto... Es un grupo de inversión de Estados Unidos. En las próximas semanas habrá novedades y se definirá si se concreta o no operación", agregó una fuente del canal. En fin, será sólo cuestión de esperar unos días más...