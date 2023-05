Gran Hermano: se filtró un video íntimo de una exparticipante

En las últimas horas, le ocurrió lo mismo a Martina Stewart Usher en un aparente trío sexual con su novio, Uriel De Martini, y otra mujer. Las redes sociales estallaron y muchos aseguraban que la situación habría sido armada por la exparticipante de Gran Hermano.

54DMTWM7B5G37NAGC244ERSHOM.avif En las últimas horas se filtró un polémico video de Martina Stewart Usher.

El video, que fue publicado por la web de la revista Caras, es muy corto. En él se ve a una mujer grabándose con la cámara de su celular y de fondo se ve a Martina durmiendo junto a su pareja en una cama.

portada-1-58png.webp Captura de video del material publicado por Caras.

Martina de Gran Hermano rompió el silencio y habló del video

Martina Stewart Usher contó que la persona que aparece en el video se llama Laura Puchetti, una emprendedora que se trasladó desde una gran distancia para llevarle a su casa unos productos de canje.

A raíz de este largo traslado, la exparticipante de Gran Hermano la invitó a quedarse en una juntada que tuvo en su casa con varios amigos. Después de tomar algunos tragos, Martina se fue a dormir sin imaginar siquiera que Laura se aprovecharía de la situación para filmarla.

“La mina está mal de la cabeza. Esta psiquiátrica se metió en mi cuarto, no sé qué carajo”, señaló Stewart en una entrevista con el sitio TN Show. Y agregó que no la denunciará: “No, porque la mina debe querer fama y con mi novio estamos armando una empresa acá. No tengo tiempo ni ganas de dedicarle energía a esto la verdad”.