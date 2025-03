"Mañana va a estar entrando a Tribunales una demanda millonaria de una famosa conductora y periodista contra una actriz", anunció Carlos Monti este miércoles en Mediodía Bien Arriba, su programa en la pantalla de la TV Pública.

Y agregó: “El abogado de una de las partes ya avisó que va a entrar la demanda. Esto recién empieza", agregó. "Lo que me contaron es que la periodista enfureció cuando escuchó el testimonio de la actriz, consultó con un abogado, le mostró un video y le preguntó si de podía hacer algo".

Luego, antes de terminar el programa, Monti reveló: "Guadalupe Vázquez lleva a la Justicia a Esmeralda Mitre. Mañana entra a Tribunales la demanda".

Cómo se llegó a la Justicia

Todo comenzó a principio de marzo cuando Esmeralda Mitre y Guadalupe Vázquez protagonizaron un inesperado cruce en las redes sociales. El detonante ocurrió después de que la actriz realizara picantes comentarios sobre la integrante del staff de La Nación +.

La actriz citó un tuit de Fran Casaretto que hacía referencia a dichos de Patricia Vásquez sobre el dirigente radical Facundo Manes

"Jajajaja me hiciste morir de risa no se llama Patricia se llama Guadalupe, es espectacular el nivel 'quién sos' dicho de una manera tan refinada", escribió Esmeralda en tono irónico.

Luego, afirmó filosa: "Claro a La Nación llegó por ser 'íntima amiga', se da por entendido, de uno de mis primos. Pasó de sacarse fotos casi porno directo a @lanacionmas pero bueno después fue tan atrevida conmigo que no me quedó otra que contestarle le dije esto y en La Nación comenzaron los problemas, y fue despedida. De todas maneras le deseo el bien. Pero con ética ahora por favor, que tupé que tengamos que escuchar esta mujer hablar".

Fue entonces que Guadalupe salió al cruce y le explicó, con un palazo en el medio, que efectivamente se trataba de la diputada Patricia Vásquez y no de ella.

"Estás confundida una vez más, (me pregunto ¿por qué…?) ya que el tweet se refiere a los dichos de Patricia Vásquez, que es la diputada que está sentada a mi izquierda. Dicho esto, te comunico que me cansé de tus mentiras sobre mi", disparó.

"El año pasado lo dejé pasar porque era de público conocimiento que estabas atravesando problemas, pero ya no voy a permitir que me sigas difamando porque NADA, repito ABSOLUTAMENTE NADA de lo que decís es cierto, y además de ser una total y absoluta mentira, es tremendamente machista y denigrante hacia mi persona, mi prestigio profesional y hacia mí como mujer", sentenció.

Por último, la periodista de La Nación +, lanzó: "Entiendo que no sepas lo que es ganarse las cosas con trabajo, esfuerzo y nada más que mérito, pero yo sí y no voy a permitir que lo ensucies. De todo lo que digo hay pruebas y testigos que con gusto van a dar cuenta de que todo lo que decís de mí ES FALSO DE TODA FALSEDAD. Te vas a tener que retractar de cada mentira dicha sobre mí hoy y la vez anterior (está todo documentado) y hacerte responsable del perjuicio que esto me genera. Nos vemos en la Justicia".