Guasón: se filtró la escena descartada que le encantaba a Joaquin Phoenix

Por ese motivo no hay manera que haya un nuevo metraje que se pueda promocionar como “la versión del director” –como ha sucedido con un sinnúmero de hits- porque eso es justamente lo que vimos en la pantalla. “La película que existe es exactamente la película que quiero que sea y nunca mostraré una escena eliminada”, sentenció en diálogo con Collider. Sin embargo, el protagonista Joaquin Phoenix ha revelado que sí existen momentos eliminados y uno de ellos en particular había sido uno de sus favoritos durante el rodaje.

“Pensamos que era una de las mejores escenas y nos encantó su comportamiento en la escena, y siempre me gustó mucho. Todd me dijo y dijo: ‘Estamos cortando esa escena’. Y al principio pensé, cómo, 'espera un minuto, ¿qué quieres decir con que la eliminaste?’ Y luego, por supuesto, lo vi, y fue muy obvio. Tiene que irse”, confesó el actor.

La secuencia en cuestión ha sido filtrada en baja calidad y sin audio en distintos sitios de Internet. Aunque no pareciera mostrar algo fundamental de la trama, el momento registra otro encontronazo entre Arthur Fleck (Phoenix) y Randall (Glenn Fleshler) después que lo echaran de la compañía de payasos. Y sí, solo serviría para entender mejor el camino hacia la locura que transita el personaje del título.

Asimismo, el director señaló que hubo distintas tomas, y todas ellas muy diferentes entre sí, en las que se puede ver cómo Murray Franklin (Robert de Niro) presenta a Fleck en su show de entrevistas. “La hicimos 13 veces, y todas son muy divertidas. Hay muchas muy buenas. A veces me pregunto: 'Oh, por qué no usé esa'”, dijo el realizador.

Seguramente, aunque no formarán parte de un nuevo montaje, todo este material esté disponible cuando el film sea lanzado al mercado hogareño.

