Phoenix, que suena como el gran favorito para llevarse el Óscar al mejor actor, ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips (trilogía de "The Hangover") y en la que aparecen asimismo Robert De Niro y Zazie Beetz.

"Joker" no ha tenido una campaña promocional muy apacible ya que ha enfrentado a partidarios y detractores de este filme en un momento en el que la violencia por armas de fuego es un tema muy sensible en Estados Unidos.

Por ejemplo, algunos familiares y amigos de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la localidad de Aurora (murieron doce personas durante una proyección de la película de Batman "The Dark Knight Rises" 2012 expresaron su preocupación por el lanzamiento de "Joker".

La asociación entre hechos reales y la película no se dio únicamente en Estados Unidos. La policía mexicana puso bajo vigilancia la semana un campus de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), ante una amenaza de tiroteo lanzada en un grupo estudiantil de WhatsApp que parecía inspirada en la película "Guasón", informaron las autoridades.

ADEMÁS:

Cinco clásicos que vuelven a los cines argentinos

Rambo, el héroe que siempre regresa con los republicanos

En el país no aparecieron episodios similares, pero dos personas de nacionalidad argentina quedaron involucradas en hechos de este tipo. Dos hermanos cordobeses universitarios fueron identificados como los presuntos autores de una amenaza terrorista detectada por el FBI y publicada en un blog de Estados Unidos, donde se anunciaba que habría un tiroteo en California durante el estreno de la película "Guasón".

"No se equivoquen: ni el personaje ficticio Joker ni la película respaldan la violencia del mundo real de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas o el estudio hacer de este personaje un héroe”, aclaró Warner Bros (ver aparte).

El equipo de “Joker” ha defendido la apuesta de la película, con Phoenix a la cabeza.

Guasón, dirigida por Todd Phillips y de clasificación R (restringido), trata sobre el origen y ascenso del maníaco enemigo del superhéroe Batman a través de una historia oscura que retrata como un aspirante al estrellado de la comedia se desbarranca en su propia locura.

“Guasón” precede de “Batman” y pertenece al universo de DC Comics, pero nada tiene que ver con toda la avalancha de entregas sucesivas, en su mayoría excedidas de efectos especiales y anécdotas llanas autoclonadas, con pocas excepciones, como Christopher Nolan o “Spider Man: Un nuevo universo”).

Arthur Fleck es un ser de la noche que vive medicado en una pocilga mugrienta junto a su madre anciana y discapacitada y trabaja como payaso promocionando merenderos baratos o haciendo morisquetas y bromas (incluso fuera de lugar) a chicos en hospitales, hasta que muestra la hilacha.

Esa forma de reír a carcajadas lacerantes, inoportunas y en forma espasmódica lo convierten en un ser digno de atención, sin embargo hay un momento clave en su vida, aquel en el que su monstruo interior comienza a brotar y ya nada será igual sino más bien infernal.

ADEMÁS:

El éxito del Guasón excede a los cines: es furor en las páginas de videos porno

¿El Guasón es de Boca?

En verdad en esa Ciudad Gótica que no es otra que la Nueva York de la década del 70 pre Rudy Giuliani. El Guasón, como él mismo se bautiza, tiene como sueño ser un standapero estilo Lenny Bruce, un “rey de la comedia” bizarro, e imagina alguna vez como invitado de late show del paradigmatico Murray Franklin, a quien imagina como ese padre que nunca conoció.

“Todd y yo solo esperábamos no haber hecho la película que terminara con nuestras carreras”, dijo con una sonrisa menos atemorizante Phoenix.El protagonista definió al director como alguien “muy sensible y compasivo”. Pero agregó: “también tiene un sentido del humor retorcido e irreverente. Creo que eso captura perfectamente a Arthur y al Joker”.

Joaquín indicó que el origen de todo es que su Joke “se siente una víctima del mundo”.

En esta película se llega a entender algunas de las razones por las que Arthur se transforma en el Joker. ¿Convierte al espectador en un malvado el hecho de identificarse con un villano?

-No me parece lógico. De lo que realmente hablamos aquí es del trauma infantil. Si no tenemos empatía por el trauma infantil y los efectos del trastorno por estrés postraumático, no sé qué dice eso de nosotros. Diría lo contrario: si no tienes empatía por alguien que ha experimentado un trauma infantil eso sería un tipo de maldad.

Agrega el actor: “Definitivamente no es el héroe. Se comporta de una manera repugnante, pero no podemos apartarnos de intentar entenderlo. Si miramos la violencia con la perspectiva del trauma infantil, entonces veremos que esas personas se comportan reaccionando a las condiciones en que vivieron, su entorno... Es absolutamente necesario que tengamos empatía, pero eso no significa que disculpemos o justifiquemos el comportamiento violento. Está claro que sabes la diferencia entre el bien y el mal salvo que seas un niño o estés loco”.

Sin embargo, hay gente que critica esta cinta argumentando que podría ser peligroso o problemático glorificar de alguna manera al Joker.

-No veo la glorificación. Hay cosas que necesitamos hablar, explorar, de las que no deberíamos huir... Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza.