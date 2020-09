Guillermo Calabrese dejó Cocineros Argentinos

A ver. Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotudeces. Nunca fui empleado ni contratado x @TV_Publica Siempre mi relación contractual fue con una Productora. Se venció el contrato y no hubo 1 acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó. Y claro que me hubiera gustado seguir.