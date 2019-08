En la segunda temporada de la miniserie Luis Miguel (Netflix) ella aparecerá como uno de los amores del Rey del Pop Latino. Varano surgió precisamente de un casting para el videoclip de uno de los hits del cantante: "‘Entrégate’".

ADEMÁS:

El viceoclip se grabó en la nieve de Bariloche con escenas muy osadas para los tiempos que corrían, allá por los 90, cuando Luismi comenzaba a escalar en la carrera musical.

Gracias a ese video Varano también se hizo muy conocida en el ambiente artístico, pero nunca lucró con su fuerte exposición mediática. Cuando se le preguntó hace tiempo si hubo romance ella respondió: ‘"El me eligió para el video de Entrégate, porque me vio en una revista de Miami, me reuní con él en un restaurant de Recoleta, y me pareció súper amoroso, una persona muy simple’.

Nada más..