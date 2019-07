Ocurrió en el estado de Minnesota mientras el ex Wolverine se presentaba con su obra The Man, The Music, The Show y decidió parar para que un espectador, que le había pedido el favor, pudiera declararse frente a su ahora prometida.

ADEMÁS:

“No suelo hacer esto usualmente pero recibí una carta de un tal Joe, que me dijo que iba a estar entre el público”, se lo ve decir al actor en una grabación subida a las redes sociales por el afortunado Joe Kripal, que se declaró ante su prometida, Sanaa Ahmed.

“Sanaa, quiero pasar toda mi vida contigo y por eso le pedí a un superhéroe que me ayudara con esto”, le dijo Kripakl a la afortunada novia, en referencia al papel que interpretó Jackman en las películas de X-Men y las del propio Wolverine.