Sin embargo en los últimos días volvió a ser noticia pero por una denuncia que le hizo su mujer Cristina Galiano, La Negra, quien lo acusó de haberla golpeado en reiteradas oportunidades.

La Negra lo denunció penalmente el 10 de enero por violencia doméstica. Sus dichos frente a la fiscal de la causa que ahora se conocen a través del expediente judicial, dan cuenta de la trama secreta de los motivos que derivaron en “dos golpes de puño cerrado”, según denunció textualemte ella, por parte del ex campeón del Bailando por un sueño.

Pero la cosa no termina ahí ya que también aparece una historia de bigamia, un hijo extra matrimonial, un ADN por paternidad y una historia de treinta años de “golpes y miedo”. El testimonio de la esposa del ex boxeador parece el de una película de terror.

ADEMÁS:

Relata en primera persona que Favio “La Mole” Moli increpó a “La negra” porque -según él- se hizo un ADN con el que dice haber comprobado que Marina, la hija mayor del matrimonio, no es hija suya. Antes, le había confesado a su esposa que tuvo una relación extramatrimonial durante quince años con otra mujer con quien tuvo a Dylan, un chico que es su hijo y que tiene 14 años en la actualidad. Todo ello se desprende del testimonio de Cristina ante la Justicia.

La Mole intentó minimizar el tema y apenas se supo habló en Intrusos y dijo que todo fue una “calentura” de su mujer. Ayer otra vez habló y remarcó que no es cierto lo que se rumoreaba.

“Es mentira, yo dejé la bebida hace años y nunca más le levanté la mano a mi mujer. Es cierto que alguna vez le pegué, pero eso fue hace tiempo, todo lo que dicen es mentira”, contó.

Pero el testimonio de su mujer es elocuente. Según dijo ella los golpes llegaron cuando Fabio se hizo un ADN y según él ahí confirmó que una de las hijas que tuvo con la Negra no era de él “Favio llegó con un papel en la mano y me dijo ‘La Marina -en referencia a una de las hijas del matrimonio- no es mía, me hice un ADN, esa chica no es mía, me engañaste treinta años, cómo me podes engañar así, la cargué treinta años”(SIC). Yo me quedé muy sorprendida, le expliqué que Marina es su hija pero él estaba muy nervioso. Después Marina me contó que el padre le pidió un pedazo de uña para realizar el ADN y le pidió que no me contara nada. El estaba convencido de no ser el padre de Marina”, aseguró La Negra.

Luego detalló cómo llegó el momento de los golpes. Según el testimonio de su mujer, cuando Mole se iba de su casa, volvió sobre sus pasos y le dijo: “Vos te haces la víctima acá adentro, lloriqueás y en la calle sos otra. Vos sos una re puta, vos me engañaste treinta años, no tenés sangre. Decime la verdad de quién es la chica (refiriéndose a Marina). Yo me voy a ir a Bower pero vos vas a parar al cementerio, te voy a cagar matando”.

La situación del cordobés se complica y demasiado.